صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی آئی جی کا ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ ،امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا

  • اسلام آباد
ڈی آئی جی کا ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ ،امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا

عملہ سے ملاقات ، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی ،جواد طارق

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس جواد طارق نے ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ کیا، اس موقع پر دیگر سینئر پولیس افسران بھی موجود تھے ، ڈی آئی جی اسلام آباد نے وفاقی دارالحکومت میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا،ڈیوٹی پر موجود افسران اور جوانوں سے ملاقات کی اور انہیں الرٹ رہنے کی ہدایت کی انہوں نے افسران و جوانوں کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہرافسر چوکس رہے ، شہریوں کے تحفظ میں کوئی کمی برداشت نہیں کی جائے گی، شہر میں امن و امان کا تسلسل ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے ، کسی بھی قسم کی شرپسندی یا قانون شکنی کی صورت میں قانون فوری حرکت میں آئے گا اور کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی،انہوں نے شہریوں سے بھی اپیل کی کہ وہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ نہ بنیں اور پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایوب گوٹھ میں سلنڈر دھماکا ، عمارت کا حصہ گرگیا، ایک شخص جاں بحق ، 5 زخمی

طبی ماہرین کی کم عمر پاکستانی خواتین میں چھاتی کے سرطان پرتشویش

چڑیا گھر میں جانوروں کی تعداد اور حالت زار سے متعلق رپورٹ طلب

آباد کا قیدیوں کیلئے 100کمپیوٹرزکی فراہمی کا اعلان

نارتھ ایسٹ پمپنگ اسٹیشن کی لائن کی مرمت مکمل

انسداد پولیو مہم میں والدین کے تعاون پر انتظامیہ مطمئن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ