سینٹرل پولیس دفتر میں آپریشنل کمانڈرز کانفرنس ،اہم ہدایات جاری

  • اسلام آباد
شہریوں کی خدمت اور قانون کے مؤثر نفاذ کو اولین ترجیح بنایا جائے ،آئی جی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید علی ناصررضوی کی زیر صدارت سنٹرل پولیس آفس میں آپریشنل کمانڈرز کانفرنس کا انعقادہوا، آئی جی نے پولیس کی مجموعی کارکردگی، سکیورٹی اقدامات، ٹیکنالوجی کے استعمال اور عوامی سہولت کیلئے جاری منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا ،انہوں نے تمام افسران کو ہدایت دی کہ شہریوں کی خدمت اور قانون کے مؤثر نفاذ کو اولین ترجیح بنایا جائے اور جدید تقاضوں کے مطابق اقدامات کو مزید بہتر کیاجائے ،انہوں نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیوں کو مزید تیز کرنے ، نشہ اب نہیں تحریک کے دائرہ کار کو وسیع کرنے اور شہریوں کی آسانی کے لئے زیادہ سے زیادہ آن لائن سہولیات فراہم کرنے کے بھی احکامات جاری کئے ۔پولیس افسران کی استعداد کارکو مزید بڑھانے کیلئے ٹریننگ کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جائے ، انہوں نے تمام آپریشنل کمانڈرز کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے ماتحت ٹیموں کے ساتھ بہتر ہم آہنگی کو یقینی بنائیں،تمام کمانڈرز سخت محکمانہ احتساب کے ساتھ جوانوں کی ویلفیئرکا بھی خاص خیال رکھیں اور انہیں روزانہ کی بنیادوں پر بریف کریں،آئی جی اسلام آباد کی زیر صدارت پولیس ویلفیئر اور ترقیاتی منصوبوں سے متعلق بھی اہم اجلاس ہوا، آئی جی نے پولیس افسران و جوانوں اور ان کے اہلخانہ کی فلاح و بہبود کے لئے جاری منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا ۔

 

