سینٹرل پولیس دفتر میں آپریشنل کمانڈرز کانفرنس ،اہم ہدایات جاری
شہریوں کی خدمت اور قانون کے مؤثر نفاذ کو اولین ترجیح بنایا جائے ،آئی جی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید علی ناصررضوی کی زیر صدارت سنٹرل پولیس آفس میں آپریشنل کمانڈرز کانفرنس کا انعقادہوا، آئی جی نے پولیس کی مجموعی کارکردگی، سکیورٹی اقدامات، ٹیکنالوجی کے استعمال اور عوامی سہولت کیلئے جاری منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا ،انہوں نے تمام افسران کو ہدایت دی کہ شہریوں کی خدمت اور قانون کے مؤثر نفاذ کو اولین ترجیح بنایا جائے اور جدید تقاضوں کے مطابق اقدامات کو مزید بہتر کیاجائے ،انہوں نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیوں کو مزید تیز کرنے ، نشہ اب نہیں تحریک کے دائرہ کار کو وسیع کرنے اور شہریوں کی آسانی کے لئے زیادہ سے زیادہ آن لائن سہولیات فراہم کرنے کے بھی احکامات جاری کئے ۔پولیس افسران کی استعداد کارکو مزید بڑھانے کیلئے ٹریننگ کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جائے ، انہوں نے تمام آپریشنل کمانڈرز کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے ماتحت ٹیموں کے ساتھ بہتر ہم آہنگی کو یقینی بنائیں،تمام کمانڈرز سخت محکمانہ احتساب کے ساتھ جوانوں کی ویلفیئرکا بھی خاص خیال رکھیں اور انہیں روزانہ کی بنیادوں پر بریف کریں،آئی جی اسلام آباد کی زیر صدارت پولیس ویلفیئر اور ترقیاتی منصوبوں سے متعلق بھی اہم اجلاس ہوا، آئی جی نے پولیس افسران و جوانوں اور ان کے اہلخانہ کی فلاح و بہبود کے لئے جاری منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا ۔