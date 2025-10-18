صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی سی ایل اور مرکنٹائل کے مابین سٹرٹیجک شراکت داری

  • اسلام آباد
پی ٹی سی ایل اور مرکنٹائل کے مابین سٹرٹیجک شراکت داری

پی ٹی سی ایل گروپ کے کاروباری صارفین کو ایپل کی تمام مصنوعات تک رسائی ہوگی

 دبئی،اسلام آباد (دنیا رپورٹ )پاکستان کے سب سے بڑے ٹیلی کمیونی کیشن اور مربوط آئی سی ٹی سروسز فراہم کرنے والے ادارے ، پی ٹی سی ایل گروپ نے پاکستان میں ایپل کے مجاز ڈسٹری بیوٹر اور سروس فراہم کنندہ ، مرکنٹائل کے ساتھ سٹرٹیجک شراکت داری پر دستخط کئے ہیں، جس کے تحت ملک بھر میں پی ٹی سی ایل گروپ کے کاروباری صارفین کو ایپل کی تمام مصنوعات تک رسائی دی جائے گی۔ جائٹیکس گلوبل 2025 دبئی میں منعقدہ ایک تقریب میں گروپ چیف بزنس سلوشنز آفیسر، پی ٹی سی ایل و یوفون 4G، آصف احمد اور سی ای او پاکستان، ایس وی پی سیج-مرکنٹائل، نعمان درانی نے باہمی معاہدے پر دستخط کیے ۔ صدر و گروپ سی ای ا و، پی ٹی سی ایل و یوفون 4G، حاتم بامطرف اور دونوں اداروں کے اعلیٰ عہدیداران بھی تقریب میں شریک ہوئے ۔ معاہدے کے تحت پی ٹی سی ایل گروپ اور مرکنٹائل مل کر جدید ٹیکنالوجی تک رسائی بڑھانے ، توسیعی سپورٹ سروسز کے ذریعے کسٹمر کے اعتماد کو فروغ دینے ، مشترکہ اقدامات کے ذریعے مارکیٹ تک رسائی کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے اور اشتراکی مہمات کے ذریعے مارکیٹ میں اپنے کردار کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات کریں گے ۔ 

 

