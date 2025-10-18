صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی منظرنامہ ماضی کی نسبت کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکا ،جنرل ساحر شمشاد

  • اسلام آباد
عالمی منظرنامہ ماضی کی نسبت کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکا ،جنرل ساحر شمشاد

پاکستان کثیرالجہتی اور برابری کے اصولوں پر یقین رکھتا ہے ،سمپوزیم سے خطاب

  اسلام آباد(دنیا رپورٹ )نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالو جی کے مرکزی کیمپس میں عالمی شمال اور عالمی جنوب کے تعلقات میں توازن چیلنجز اور مواقع کے موضوع پر منعقد ہونے والا دو روزہ اسلام آباد سمپوزیم 2025اختتام پذیر ہوگیا۔ سمپوزیم کے پہلے روز وفاقی وزیرِ دفاع خواجہ آصف نے بطور مہمانِ خصوصی افتتاحی اجلاس میں شرکت کی۔اس موقع پر ڈاکٹر محمد زاہد لطیف کی تصنیف رونمائی بھی کی گئی۔ تقریب میں علاقائی و عالمی تنازعات، ٹیکنالوجی تک رسائی، ماحولیاتی تغیرات سے نمٹنے کی تیاری، پاک،چین تعلقات اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرنے والی ریاستوں کے احتساب جیسے اہم امور پر گفتگو کی گئی۔اختتامی تقریب کے مہمانِ خصوصی چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے اپنے خطاب میں کہا کہ موجودہ عالمی منظرنامہ ماضی کی نسبت کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے ۔ پاکستان کثیرالجہتی اور برابری کے اصولوں پر یقین رکھتا ہے اور یہی جذبہ اس کی پُرامن اور ذمہ دارانہ خارجہ پالیسی میں نمایاں ہے ۔انہوں نے نوجوان محققین کو مخاطب کرتے ہوئے علم و تحقیق کی اہمیت پر زور دیا اور نسٹ کو اسلام آباد سمپوزیم 2025 کے کامیاب انعقاد پر مبارک باد دی۔سمپوزیم کے آخری سیشن ‘‘چیلنجز سے حل کی جانب: ایک جامع اور پائیدار عالمی نظام کی جانب روڈ میپ’’ کی صدارت ڈاکٹر عطیہ علی کاظمی، صدر گلوبل پیس سٹرٹیجی فورم نے کی۔ ناروے کے سفیر ہانس ایکسل البرٹ الساس نے کہا کہ موجودہ عالمی حالات میں کثیرالجہتی تعاون پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو چکا ہے ۔ ریکٹر نسٹ ڈاکٹر زاہد لطیف نے مہمانانِ گرامی اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور نسٹ انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی سٹڈیزکو اس کامیاب تقریب کے انعقاد پر سراہا۔ 

 

