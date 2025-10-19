صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راول ڈیم میں ہزاروں مچھلیاں پراسرار طور پر ہلاک

  • اسلام آباد
راول ڈیم میں ہزاروں مچھلیاں پراسرار طور پر ہلاک

زہریلا پانی مچھلیوں کیلئے موت بن گیا ، شہریوں کی صحت کو بھی خطرات لاحق

اسلام آباد (آئی این پی ) راول ڈیم میں ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں پراسرار طور پر ہلاک ہوگئیں۔ ناگفتہ بہ صورتحال کی وجہ سے شہریوں کی صحت کو بھی خطرات لاحق ہوگئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کے راول ڈیم میں آلودگی خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے ، زہریلا پانی مچھلیوں کیلئے موت کا پیغام لے آیا۔ مردہ مچھلیوں کی بڑی تعداد پانی کی سطح پر تیر رہی ہے ، ڈیم میں بدبو اور تعفن سے یہاں سیاحت کے لئے آنے والے شہری بھی نالاں ہیں۔ مقامی شہری کا کہنا ہے کہ اسلام آباد انتظامیہ گزشتہ کئی برسوں سے بنی گالہ اور ملحقہ آبادیوں کا سیوریج کا پانی راول ڈیم میں ڈال رہی ہے ۔شہری راول ڈیم میں آلودگی آبی حیات کے علاوہ شہریوں کے لیے بھی خطرہ ہے ۔ 

