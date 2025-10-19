صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرائض منصبی میں کوتاہی اور لاپرواہی برداشت نہیں کی جائیگی ،آئی جی

  • اسلام آباد
فرائض منصبی میں کوتاہی اور لاپرواہی برداشت نہیں کی جائیگی ،آئی جی

سیف سٹی اسلام آباد میں آپریشنل کمانڈرز کانفرنس ،امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کی زیر صدارت سیف سٹی اسلام آباد میں آپریشنل کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ،ڈی آئی جیز ،اے آئی جیز ،ایس ایس پیز اور ایس پیز نے شرکت کیں،آئی جی نے تمام افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا، انہوں نے شہر میں امن و امان کی صورتحال ،سکیورٹی اقدامات اور ٹریفک کے نظام کا بھی جائزہ لیا،اس موقع پر انہوں نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام افسران ادارہ جاتی تعاون کو یقینی بنائیں اور باہمی تعاون کے ذریعے ٹیم ورک کریں،فرائض منصبی میں کسی قسم کی کوتاہی اور لاپرواہی ہر گز برداشت نہیں کی جائے گی، غیر ملکی مہمانوں ،وفود کی آمدورفت اور رش آورز کے دوران ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے ساتھ شہریوں کو متابادل راستوں کے متعلق بھی آگاہی فراہم کی جائے شہریوں کی سہولت کے پیش نظر شہر بھر میں مزید ڈرائیونگ ٹیسٹ ٹریک بنانے کے احکامات بھی جاری کئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ:طالبعلم کیساتھ گن پوائنٹ پربد فعلی ، خاتون سے زیادتی

سانحہ کار ساز کے شہدا نے اپنے خون سے جمہوریت کی شمع روشن کی:پیپلز پارٹی

گجرات :2افرادنے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

ڈسکہ :مختلف وارداتوں میں متعدد افراد لٹ گئے

رشوت لینے پرایس ایچ او کوٹلی لو ہاراں معطل ،بھانجے کیخلاف بھی کارروائی کا حکم

کامونکے :سابق رنجش پر15 سے زائد افراد کا 2بہنوں پر تشدد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک ہی مطالبہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اس لڑائی سے کوئی چھٹکارا نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بارسلونا کا ایک خوبصورت سبق
رؤف کلاسرا
رشید صافی
احسانِ میزبانی کا تلخ انجام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
افغان رجیم کے مسئلے کا واحد حل
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان بھارت کی سازشی تھیوری کے نرغے میں
محمد عبداللہ حمید گل