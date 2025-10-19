فرائض منصبی میں کوتاہی اور لاپرواہی برداشت نہیں کی جائیگی ،آئی جی
سیف سٹی اسلام آباد میں آپریشنل کمانڈرز کانفرنس ،امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کی زیر صدارت سیف سٹی اسلام آباد میں آپریشنل کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ،ڈی آئی جیز ،اے آئی جیز ،ایس ایس پیز اور ایس پیز نے شرکت کیں،آئی جی نے تمام افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا، انہوں نے شہر میں امن و امان کی صورتحال ،سکیورٹی اقدامات اور ٹریفک کے نظام کا بھی جائزہ لیا،اس موقع پر انہوں نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام افسران ادارہ جاتی تعاون کو یقینی بنائیں اور باہمی تعاون کے ذریعے ٹیم ورک کریں،فرائض منصبی میں کسی قسم کی کوتاہی اور لاپرواہی ہر گز برداشت نہیں کی جائے گی، غیر ملکی مہمانوں ،وفود کی آمدورفت اور رش آورز کے دوران ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے ساتھ شہریوں کو متابادل راستوں کے متعلق بھی آگاہی فراہم کی جائے شہریوں کی سہولت کے پیش نظر شہر بھر میں مزید ڈرائیونگ ٹیسٹ ٹریک بنانے کے احکامات بھی جاری کئے ۔