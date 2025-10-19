صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
ہر شہر اور قصبے میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا ،راجہ حنیف

راولپنڈی ( خصوصی نامہ نگار )چیئرمین وزیر اعلیٰ انسپکشن ٹیم راجہ حنیف نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں حکومت پنجاب نے صوبے کے ہر شہر اور قصبے میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا ہے ۔

 عوامی خدمت، شفافیت اور سہولت کی فراہمی موجودہ حکومت کا بنیادی ایجنڈا ہے ۔ستھرا پنجاب پروگرام، الیکٹرک بسوں کا اجراء، شہری انفراسٹرکچر کی بحالی، اور عوامی ریلیف کے دیگر منصوبے پنجاب حکومت کے عزمِ خدمت کے مظہر ہیں۔ حلقہ انتخاب کے مختلف وفود سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا ایک انقلابی عوامی منصوبہ ہے ۔ 

