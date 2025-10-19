وزیر زراعت پنجاب کا وفد کے ساتھ چین کا دورہ ،ملاقاتیں
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) وزیرِ زراعت پنجاب عاشق حسین کرمانی کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح کے وفد کا چین کا دورہ، وفد نے سینجنٹا چائنا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، صدر فو سو نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔
اس موقع پر سینجنٹا چائنا کی جانب سے پنجاب میں کوالٹی سیڈ پروڈکشن کے لیے مکمل تعاون اور تکنیکی معاونت کی یقین دہانی کرائی گئی۔وزیرِ زراعت نے کہا کہ پنجاب سے تل کی برآمد بڑھانے کے لیے سینجنٹا چائنا عملی اقدامات کرے گا۔ سینجنٹا چائنا نے پنجاب میں جدید ٹیکنالوجی سینٹر کے قیام میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔وفد نے چین میں دنیا کی معروف ٹریکٹر ساز کمپنی وائی ٹی او کا بھی دورہ کیا۔