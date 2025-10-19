صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر زراعت پنجاب کا وفد کے ساتھ چین کا دورہ ،ملاقاتیں

  • اسلام آباد
وزیر زراعت پنجاب کا وفد کے ساتھ چین کا دورہ ،ملاقاتیں

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) وزیرِ زراعت پنجاب عاشق حسین کرمانی کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح کے وفد کا چین کا دورہ، وفد نے سینجنٹا چائنا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، صدر فو سو نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔

اس موقع پر سینجنٹا چائنا کی جانب سے پنجاب میں کوالٹی سیڈ پروڈکشن کے لیے مکمل تعاون اور تکنیکی معاونت کی یقین دہانی کرائی گئی۔وزیرِ زراعت نے کہا کہ پنجاب سے تل کی برآمد بڑھانے کے لیے سینجنٹا چائنا عملی اقدامات کرے گا۔ سینجنٹا چائنا نے پنجاب میں جدید ٹیکنالوجی سینٹر کے قیام میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔وفد نے چین میں دنیا کی معروف ٹریکٹر ساز کمپنی وائی ٹی او کا بھی دورہ کیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب یونیورسٹی لائبریرینز آرگنائزیشن کی گولڈن جوبلی تقریب

پیپلز سیکرٹریٹ میں سانحہ کارساز کے شہدا کی یاد میں شمعیں روشن

پنز میں نرسنگ کی ترقی اور اعلیٰ معیار کی ہیلتھ کیئر کیلئے سیمینار

ملک کیخلاف سازشوں کو کبھی معاف نہیں کیا جائیگا :گورنر پنجاب

بکر منڈی پرچھاپہ، 1400کلو مضر صحت گوشت تلف

وزیر صحت کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک ہی مطالبہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اس لڑائی سے کوئی چھٹکارا نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بارسلونا کا ایک خوبصورت سبق
رؤف کلاسرا
رشید صافی
احسانِ میزبانی کا تلخ انجام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
افغان رجیم کے مسئلے کا واحد حل
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان بھارت کی سازشی تھیوری کے نرغے میں
محمد عبداللہ حمید گل