اطالوی ادارہ ،یونیورسٹی آف بلتستان کے زیر اہتمام سیاحت کانفرنس

  • اسلام آباد
ذمہ دارانہ اور ماحول دوست سیاحت کو اپنانے کی ضرورت ہے ،وزیر منصوبہ بندی جی بی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) پاکستان میں ماحولیات پر کام کرنے والا اطالوی ادارہ ای وی کے ٹو سی این آر نے یونیورسٹی آف بلتستان کے تعاون سے گزشتہ روز سکردو میں ماحولیاتی سیاحت کے موضوع پر کانفرنس کا انعقاد کیا۔ راجہ ناصر علی خان وزیر منصوبہ بندی و ترقی گلگت بلتستان مہمان خصوصی تھے ۔ تقریب میں وائس چانسلر بلتستان یونیورسٹی ڈاکٹر عبدالمتین، عابد علی، خادم حسین، فہیم احمد، ریاض الحسن نے بھی شرکت کی ۔ اس کے علاوہ الپائن کلب آف پاکستان، AKRSP، GBRSP، دیوسائی نیشنل پارک کے نمائندے ، بلتستان یونیورسٹی کے طلباء اور اساتذہ نے بھی شرکت کی۔ راجہ ناصر علی خان نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز میں ماحولیاتی سیاحت کے بارے میں حساسیت انتہائی ضروری اور وقت کی ضرورت ہے ۔ انہوں نے جی بی کی نزاکت کو بچانے کے لیے ذمہ دارانہ اور ماحول دوست سیاحت کو اپنانے پر زور دیا۔ انہوں نے ماحولیاتی سیاحت اور ماحولیاتی تحفظ کے فروغ میں اطالوی حکومت کے کردار کو سراہا۔ 

