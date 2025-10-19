فیصل مسجد میں ویڈیوز بنانے پر پابندی کیلئے درخواست دائر
نامناسب لباس پہن کر خواتین آتی ہیں،مسجد کی حرمت پامال ہوتی ہے ،موقف
اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے )فیصل مسجد میں نامناسب لباس میں داخلے اور ویڈیوز بنانے پر پابندی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کردی گئی۔ایک شہری نے فیصل مسجد کی حرمت کے تحفظ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئینی درخواست جمع کرائی جس میں موقف اپنایا گیا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز سے مشاہدے میں آیا کہ کچھ لوگ مسجد کے احاطے میں غیر شائستہ ویڈیوز بناتے ہیں، موسیقی اور رقص کے ساتھ بنائی گئی ایسی ویڈیوز سے مسجد کی حرمت اور وقار مجروح ہوتا ہے ۔ انچارج فیصل مسجد، ڈپٹی کمشنر ، چیئرمین سی ڈی اے ، وزارت مذہبی امور ، صدر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، آئی جی پولیس اسلام آباد اور ریاست کو بھی درخواست میں فریق بنایا گیا ۔