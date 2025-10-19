انسداد پولیو مہم ، 4کروڑ 33لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسی نیشن مکمل
اسلام آباد (نیوزرپورٹر)قومی انسداد پولیو مہم چھٹے روز بھی جاری رہی، پانچ روز میں 4کروڑ 33 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسی نیشن مکمل کی گئی ،یہ مہم آج تک جاری رہے گی۔
این ای او سی کی تفصیلات کے مطابق پنجاب میں 2کروڑ 29لاکھ ،سندھ میں تقریباً 1کروڑ 2لاکھ ، پختونخوا میں 61لاکھ 15 ہزار ،بلوچستان میں 25لاکھ 52 ہزار ،اسلام آباد میں 4لاکھ 43ہزار ،گلگت بلتستان میں تقریباً 2 لاکھ 94 ہزار ،آزاد کشمیر میں 7لاکھ 33 ہزار بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے ۔