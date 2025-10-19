صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداد پولیو مہم ، 4کروڑ 33لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسی نیشن مکمل

  • اسلام آباد
انسداد پولیو مہم ، 4کروڑ 33لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسی نیشن مکمل

اسلام آباد (نیوزرپورٹر)قومی انسداد پولیو مہم چھٹے روز بھی جاری رہی، پانچ روز میں 4کروڑ 33 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسی نیشن مکمل کی گئی ،یہ مہم آج تک جاری رہے گی۔

این ای او سی کی تفصیلات کے مطابق پنجاب میں 2کروڑ 29لاکھ ،سندھ میں تقریباً 1کروڑ 2لاکھ ، پختونخوا میں 61لاکھ 15 ہزار ،بلوچستان میں 25لاکھ 52 ہزار ،اسلام آباد میں 4لاکھ 43ہزار ،گلگت بلتستان میں تقریباً 2 لاکھ 94 ہزار ،آزاد کشمیر میں 7لاکھ 33 ہزار بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بجلی چوروں ،نادہندگان کیخلاف شکنجہ سخت کردیا گیا

سیلاب کے نقصانات کا تخمینہ 75موضع جات کا سروے مکمل

خانیوال میں ٹریفک کا نظام درہم برہم

الخدمت فاؤنڈیشن‘سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم

شاہ جمال:روٹی کے ریٹ آسمان پر، شہری سراپا احتجاج

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک ہی مطالبہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اس لڑائی سے کوئی چھٹکارا نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بارسلونا کا ایک خوبصورت سبق
رؤف کلاسرا
رشید صافی
احسانِ میزبانی کا تلخ انجام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
افغان رجیم کے مسئلے کا واحد حل
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان بھارت کی سازشی تھیوری کے نرغے میں
محمد عبداللہ حمید گل