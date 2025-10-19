صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرداخلہ کا ٹی چوک فلائی اوور منصوبہ کا دورہ ، تعمیراتی کاموں کا جائزہ

  • اسلام آباد
منصوبے کی پائلز اور گرڈرز کاسٹنگ کا 100فیصد کام مکمل ، محسن نقوی کا اظہار اطمینان

اسلام آباد (اے پی پی) وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے ٹی چوک فلائی اوور منصوبے کا دورہ کیا اور میگا پراجیکٹ پر تعمیراتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیرداخلہ محسن نقوی نے ترقیاتی کاموں کے معیار اور رفتار کا معائنہ کیا،منصوبے کی پائلز اور گرڈرز کاسٹنگ کا 100 فیصد کام مکمل ہوچکا ہے جبکہ پراجیکٹ کی حفاظتی دیواروں کا 60 فیصد کام مکمل ہوگیا ہے ۔ وفاقی وزیر داخلہ نے پراجیکٹ کے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت پر اظہار اطمینان کیا۔ منصوبے کے اردگرد دیدہ زیب لینڈ سکیپنگ اور ہارٹیکلچر کی ہدایت کی اور کہا کہ ٹی چوک فلائی اوور منصوبے سے جی ٹی روڈ سے آنے والے مسافروں کو دارالحکومت تک سگنل فری رسائی ملے گی۔ اس موقع پر منصوبہ بارے وزیر داخلہ کو بریفنگ بھی دی گئی ۔

