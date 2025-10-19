ڈینگی کے وار جاری ،جڑواں شہروں میں 58نئے کیس رپورٹ
104 مریض مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج،چیکنگ،سپرے کا سلسلہ بھی جاری
اسلام آباد ،راولپنڈی (نیوز رپورٹر،آئی این پی ) ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس اسلام آباد کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24گھنٹہ میں ڈینگی وائرس کے 35نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے ۔ 23 مریض دیہی علاقوں اور 12شہری علاقوں سے ہیں۔ اسلام آباد کے ہسپتالوں میں 63مریض زیر علاج ہیں ۔ 8مقامات پر ہاٹ اسپاٹس اور 516گھروں/کھلی جگہوں پر لاروا مثبت پایا گیا۔ادھر موسم کی تبدیلی کے باوجود راولپنڈی میں ڈینگی کے حملوں کا سلسلہ نہیں تھم سکا ہے ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 23نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے مطابق رواں سال اب تک 16345افراد کا ڈینگی ٹیسٹ مکمل کیا گیا جس میں 1072 کیسز کی تصدیق ہوئی۔اتھارٹی نے بتایا کہ 41مریض ہسپتالوں میں زیرِ علاج ہیں جبکہ ڈینگی سے کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی۔ ڈینگی سرویلنس کے دوران 57لاکھ 81ہزار 648 گھروں کا چیک اپ بھی کیا گیا جس میں1لاکھ 82 ہزار 769 گھر ڈینگی پازٹیو پائے گئے ۔