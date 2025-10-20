مختلف واقعات میں لڑکی سمیت 2 افراد قتل، 6 زخمی
سول لائنز میں لڑکی کو پھندا ڈال کر قتل ،بہنوئی نے سالے کو گولی ماردیچونترہ میں زمین کے تنازع پر ایک قتل ،چکری روڈ پرنعش رکھ کر احتجاج
راولپنڈی (خبر نگار ) مختلف واقعات میں لڑکی سمیت دو افراد قتل،چھ افراد زخمی دو کی حالت تشویشناک ہسپتال منتقل ۔ چونترہ کے علاقے میں زمین پر قبضہ کے تنازعہ پر فائرنگ میں قتل شہری کی نعش چکری روڈ پر رکھ کر پانچ گھنٹے تک لواحقین کا شدید احتجاج ، مقدمہ میں مقامی حکومتی شخصیت کو نامزد کر نے کا مطالبہ کر دیا۔پولیس سے کامیاب مذاکرات اور مقدمہ کی یقین دہانی کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا۔
تھانہ سول لائنز کے علاقے میں سترہ سالہ لڑکی کو گلے میں پھندا لگا کر قتل کرکے پھینک دیا گیا، لڑکی کی شناخت نہ ہو سکی ۔ گھریلو جھگڑے میں سترہ سالہ شاہ میر کو بہنوئی نے گولی مار کر زخمی کر دیا ۔ تھانہ چونترہ کے علاقہ میں زمین پر قبضہ کے تنازعہ پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے حسین عمر 35 سال کو قتل اسکے رشتہ دار تجمل اور کم عمر لڑکے کو زخمی کر دیا ۔ خیابان سر سید محمدی چوک میں مسلح افراد کی بیکری کے اندر اور باہر آزادانہ فائرنگ تین افراد زخمی ہو گئے ۔زخمیوں میں رمضان، الیاس سکیورٹی گارڈ اور اظہر شامل ہیں ۔ پولیس نے مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔