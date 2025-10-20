ڈینگی بے قابو، جڑواں شہروں میں 42 نئے کیس رپورٹ
مختلف ہسپتالوں میں 115مریض زیرعلاج، کئی مقامات سے لاروا برآمد
اسلام آباد، راولپنڈی (نیوز رپورٹر، نیوز ایجنسیاں) ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24گھنٹوں میں ڈینگی وائرس کے 21نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، 11مریض دیہی علاقوں سے اور 10شہری علاقوں سے ہیں۔ مختلف ہسپتالوں میں 59مریض زیرعلاج ہیں، ڈینگی سرویلنس ٹیموں نے 37,840مقامات کا معائنہ کیا گیا، جن میں 4مثبت ہاٹ سپاٹس کی نشاندہی کی گئی، 609گھروں یا کھلی جگہوں سے مثبت لاروا برآمد ہوا اور دو جگہوں پر منفی لاروا کی تصدیق ہوئی ہے۔
ادھر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی راولپنڈی نے ڈینگی سے متعلق رواں سال 2025کی رپورٹ جاری کر دی ہے، رواں سیزن مشتبہ ڈینگی کے تصدیق شدہ کیسز کی مجموعی تعداد 1093رپورٹ ہوئی ہے۔ راولپنڈی ضلع بھر میں 16810مریضوں کی سکریننگ مکمل کی گئی، 24گھنٹوں کے دوران مزید 21نئے ڈینگی کیس رپورٹ اور ہسپتالوں میں اس وقت 56مریض زیرعلاج ہیں، سال 2025میں تاحال ڈینگی سے کوئی اموات رپورٹ نہیں ہوئی۔ ویکٹر سرویلنس اور آپریشنز کے دوران صحت ٹیموں نے 58لاکھ 8ہزار سے زائد گھروں کا معائنہ کیا جہاں 183912 گھروں سے ڈینگی لاروا کی تشخیص ہوئی۔