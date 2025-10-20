پاکستان سائوتھ افریقہ ٹیسٹ میچ، سکیورٹی، ٹریفک پلان جاری
310ٹریفک اہلکار مامور، دوران موومنٹ متبادل روڈز استعمال کرنیکی ہدایت راولپنڈی کے 5500، ٹریفک انتظامات کیلئے 367سے زائد افسران تعینات
اسلام آباد، راولپنڈی (خصوصی رپورٹر، خبرنگار) اسلام آباد ٹریفک پولیس نے آج سے راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جانے والے پاکستان جنوبی افریقہ کے مابین ٹیسٹ میچ کے دوران ٹریفک ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ کرکٹ ٹیموں کی موومنٹ اسلام آباد سے راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم تک ہو گی۔ ٹیسٹ میچ کے دوران اسلام آباد ٹریفک پولیس کے 310افسران ڈیوٹی دینگے، متبادل ٹریفک پلان کے مطابق موومنٹ کے دوران مارگلہ روڈ سے کھنہ کی طرف سفر کرنے والے شہری فیصل ایونیو سے بلیو ایریا سے کلب روڈ، لہتراڑ روڈ، سیکٹرز جی نائن، جی ٹین، جی الیون اور ترنول کی طرف سفر کرنے کیلئے فیصل ایونیو سے ایف ٹین والا روڈ، راولپنڈی صدر سے اسلام آباد آنے والے شہری پشاور موڑ سے سری نگر ہائی وے استعمال کریں گے جبکہ آئی جے پی روڈ سے اسلام آباد سفر کرنے والے شہری سبزی منڈی روڈ استعمال کریں گے۔ دوسری جانب راولپنڈی پولیس کی جانب سے پاکستان بمقابلہ ساؤتھ افریقہ کرکٹ ٹیسٹ میچ کیلئے سیکورٹی و ٹریفک پلان کیا گیا، راولپنڈی پولیس کے 5500سے زائد افسران سیکورٹی اورٹریفک انتظامات کیلئے 367سے زائد افسران فرائض سر انجام دیں گے۔ روف ٹاپ پر سنائپرز تعینات کئے گئے ہیں، سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے جس کیلئے الگ کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ تھانوں کی موبائلز، ایلیٹ اور ڈولفن سکواڈ سٹیڈیم کے اطراف گشت کر رہے ہیں، میچ کیلئے فول پروف سیکورٹی و ٹریفک انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔