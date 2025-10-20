صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان سائوتھ افریقہ ٹیسٹ میچ، سکیورٹی، ٹریفک پلان جاری

  • اسلام آباد
پاکستان سائوتھ افریقہ ٹیسٹ میچ، سکیورٹی، ٹریفک پلان جاری

310ٹریفک اہلکار مامور، دوران موومنٹ متبادل روڈز استعمال کرنیکی ہدایت راولپنڈی کے 5500، ٹریفک انتظامات کیلئے 367سے زائد افسران تعینات

اسلام آباد، راولپنڈی (خصوصی رپورٹر، خبرنگار) اسلام آباد ٹریفک پولیس نے آج سے راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جانے والے پاکستان جنوبی افریقہ کے مابین ٹیسٹ میچ کے دوران ٹریفک ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ کرکٹ ٹیموں کی موومنٹ اسلام آباد سے راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم تک ہو گی۔ ٹیسٹ میچ کے دوران اسلام آباد ٹریفک پولیس کے 310افسران ڈیوٹی دینگے، متبادل ٹریفک پلان کے مطابق موومنٹ کے دوران مارگلہ روڈ سے کھنہ کی طرف سفر کرنے والے شہری فیصل ایونیو سے بلیو ایریا سے کلب روڈ، لہتراڑ روڈ، سیکٹرز جی نائن، جی ٹین، جی الیون اور ترنول کی طرف سفر کرنے کیلئے فیصل ایونیو سے ایف ٹین والا روڈ، راولپنڈی صدر سے اسلام آباد آنے والے شہری پشاور موڑ سے سری نگر ہائی وے استعمال کریں گے جبکہ آئی جے پی روڈ سے اسلام آباد سفر کرنے والے شہری سبزی منڈی روڈ استعمال کریں گے۔ دوسری جانب راولپنڈی پولیس کی جانب سے پاکستان بمقابلہ ساؤتھ افریقہ کرکٹ ٹیسٹ میچ کیلئے سیکورٹی و ٹریفک پلان کیا گیا، راولپنڈی پولیس کے 5500سے زائد افسران سیکورٹی اورٹریفک انتظامات کیلئے 367سے زائد افسران فرائض سر انجام دیں گے۔ روف ٹاپ پر سنائپرز تعینات کئے گئے ہیں، سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے جس کیلئے الگ کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ تھانوں کی موبائلز، ایلیٹ اور ڈولفن سکواڈ سٹیڈیم کے اطراف گشت کر رہے ہیں، میچ کیلئے فول پروف سیکورٹی و ٹریفک انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ : پیرافورس کا مختلف علاقوں میں تجاوزات کیخلاف آپریشن تھڑے مسمار دکانیں سیل

کار ساز میں پاکستان اور جمہوریت پر حملہ کیا گیا :پیپلز پارٹی

گیپکو کے کروڑوں روپے کے ایل ٹی پرپولز منصوبے مکمل

تتلے :گلیوں ، بازاروں میں لٹکتے ننگے تار شہریوں کیلئے خطرہ

نوکھر کا رہائشی ٹریفک اسسٹنٹ دوران ڈیوٹی ٹریفک حادثے میں جاں بحق

کامونکے :چوری کی وارداتیں ، شہری مال و زر سے محروم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت کے بعد…؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک ڈرامہ آن ٹپکا خواہ مخواہ
خالد مسعود خان
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(2)
بابر اعوان
رسول بخش رئیس
تاریخ تو بن چکی
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
صوبائی سیز فائر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مریضوں کے ساتھ حسنِ سلوک
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر