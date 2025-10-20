صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنگین جرائم کے زیر تفتیش مقدمات کو جلد یکسو کرنیکی ہدایت

  • اسلام آباد
میرٹ پر چالان تیار کر کے عدالت بھیجے جائیں،جرائم پیشہ افراد کو پکڑا جائے،ایس ایس پی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایس ایس پی انویسٹی گیشنز عثمان طارق نے سنگین جرائم کے زیر تفتیش مقدمات کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد کیا، میٹنگ میں ضلع بھر کے تفتیشی افسران نے شرکت کی، ایس ایس پی انو سٹی گیشنز نے راہزنی اور دیگر سنگین جرائم کے زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ لیا، انہوں نے افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ زیر تفتیش مقدمات کو میرٹ پر یکسو کرکے ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان مجاز عدالتوں میں بھجوائیں اور مجرمان کو زیادہ سے زیادہ عدالتوں سے سزائیں دلوائیں، جبکہ جرائم پیشہ گروہوں کے عدم گرفتار ارکان کی گرفتاریاں بھی یقینی بنائی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اشتہاری ملزمان کی زیادہ سے زیادہ گرفتاریاں کی جائیں، شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔

