کامسٹیک اور فلسطینی جامعات میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط
اعلیٰ تعلیم اور سائنسی تحقیق کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق
اسلام آباد (نامہ نگار) پاکستان میں اسلامی تعاون تنظیم کی کمیٹی برائے سائنسی و تکنیکی کمیٹی تعاون (کامسٹیک) اور غزہ و فلسطین کی سات جامعات پر مشتمل کنسورشیم کے درمیان اعلیٰ تعلیم اور سائنسی تحقیق کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کئے گئے۔ یہ معاہدہ کوآرڈینیٹر جنرل کامسٹیک پروفیسر ڈاکٹر اقبال چوہدری اور صدر الاقصیٰ یونیورسٹی پروفیسر ایمن صبح نے دستخط کیا۔ اس کنسورشیم میں الاقصیٰ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف فلسطین، الازہر یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی آف غزہ، غزہ یونیورسٹی، اسرائی یونیورسٹی اور القدس اوپن یونیورسٹی شامل ہیں۔
معاہدے کے تحت دونوں فریقین مشترکہ علمی و تحقیقی منصوبے، تربیتی پروگرامز، اور فیکلٹی و ماہرین کے تبادلے کے اقدامات کریں گے۔ غزہ کی جامعات کو کامسٹیک کے کنسورشیم آف ایکسیلینس اور اور او آئی سی ٹیکنالوجی پورٹل میں بھی شامل کیا جائے گا تاکہ انہیں مسلم دنیا کے تحقیقی نیٹ ورک تک رسائی حاصل ہو سکے۔ ڈاکٹر اقبال چوہدری نے کہا کہ یہ معاہدہ غزہ کی جامعات کو اور او آء سی رکن ممالک کی 80سے زائد معروف جامعات سے جوڑے گا اور کامسٹیک ان کے تعلیمی و تحقیقی بحالی کیلئے بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔