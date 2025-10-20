شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح،اے آئی جی
مشکل حالات سے نمٹنے ، حفاظت کو یقینی بنانے کیلئے سیلف ڈیفنس کورس کا انعقاد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے وفاقی دارالحکومت کے شہریوں کیلئے مشکل حالات سے نمٹنے اور اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کیلئے سیلف ڈیفنس کورس کا انعقاد کیا، جس میں خواتین اورمردوں نے بڑی تعداد میں حصہ لیا، اس سلسلے میں پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، اسسٹنٹ انسپکٹر جنرل آف پولیس لاجسٹکس عبد الحق عمرانی نے کورس کے شرکا میں سرٹیفکیٹ تقسیم کئے، سیلف ڈیفنس کورس میں امیدواروں کو جسمانی تربیت، اسلحے کا استعمال، تیراکی، اسلحہ چلانے کی مشقیں، ریپیلنگ، رکاوٹیں عبور کرنا، گھڑ سواری اور تیر انداز ی کی مشقیں کرائی گئیں، اس سے قبل خواتین اور مردوں کے مختلف بیچ سیلف ڈیفنس کورس کی تربیت مکمل کر چکے ہیں، اے آئی جی نے کہا کہ پولیس شہریوں کی جان ومال کی حفاظت کو یقینی بنانے کیلئے ہمہ وقت مصروف عمل ہے، شہریوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں اور میرٹ پر حل کرنا پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، سیلف ڈیفنس کورس کے انعقاد کا مقصد شہریوں میں ذہنی اور جسمانی طور پر خود اعتمادی کو مضبوط کرنا اور اسلام آباد پولیس اور شہریوں کے درمیان کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دینا ہے۔