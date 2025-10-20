مہنگائی کی ذمہ دار حکومت، تاجروں کا کوئی قصور نہیں، اجمل بلوچ
چھوٹے تاجروں کے خلاف کسی قسم کا انتظامی ایکشن سخت زیادتی ہوگی
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ، سیکرٹری و سابق سینئر نائب صدر آئی سی سی آئی خالد چوہدری اور آبپارہ ٹریڈرز یونین کے جنرل سیکرٹری اختر عباسی نے کہا ہے کہ موجودہ مہنگائی کی لہر حکومت کی پیدا کردہ ہے اس میں تاجروں کا کوئی قصور نہیں، چھوٹے تاجروں کے خلاف کسی قسم کا انتظامی ایکشن سخت زیادتی ہوگی۔ شوگر ملوں نے مارکیٹ میں چینی کی سپلائی روک رکھی ہے جبکہ تاجروں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ سرکاری ریٹ پر چینی فروخت کریں۔
درآمد شدہ چینی مارکیٹ میں عنقریب پہنچنے والی ہے شوگر ملز مالکان کا خیال ہے کہ یہ چینی مہنگی ہوگی اس لئے وہ اپنی چینی کی قیمت درآمدی چینی کے برابر لانا چاہتے ہیں۔ اس عمل میں چھوٹے تاجروں کا کوئی قصور نہیں اور ان کے خلاف کسی قسم کا ایکشن نہیں ہونا چاہئے۔ آج تک کسی مل مالک کے خلاف کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے۔ مہنگائی کی نئی لہر سیلاب اور حالیہ افغان وار کے نتیجے میں سامنے آئی ہے جس سے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔