معاشرہ میں بے چینی کا سبب اسلام سے دوری، سردار یوسف
دین اسلام کی اصل شکل دنیا کے سامنے لانیکی ضرورت، تقریب سے خطاب
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی سردار محمد یوسف نے کہا معاشرہ میں بے چینی کا سبب اسلامی تعلیمات سے دوری ہے، اسلامی تعلیمات کے فروغ سے ہی معاشرے کی بے چینی ختم ہو سکتی ہے۔ علمائے کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن اور نبی کریم ؐ کی تعلیمات اجاگر کریں، پاکستان اس وقت جس دہشت گردی کا شکار ہے اس سے چھٹکارا پانے کیلئے ضروری ہے کہ ہم دین اسلام پر کماحقہ عمل پیرا ہوں۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے صائمہ سجاد فاؤنڈیشن کے زیراہتمام پروفیسر سجاد قمر کے صاحبزادے محمد بن سجادکے تکمیل قرآن اور ان کی والدہ پروفیسرصائمہ سجاد کے ایصال ثواب کیلئے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا وزارت مذہبی امور کو صحیح معنوں میں مذہبی امور کی وزارت بنانے کیلئے بھرپور اقدامات کریں گے، پاکستان اس وقت جس دہشت گردی کا شکار ہے اس سے چھٹکارا پانے کیلئے ضروری ہے کہ ہم دین اسلام پر کماحقہ عمل پیرا ہوں۔