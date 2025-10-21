اسلام آباد، 4اشتہاریوں سمیت 11جرائم پیشہ افراد گرفتار
2230 گرام ہیر وئن، 342 گرام آئس اور3 پستول معہ ایمونیشن برآمد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے چار اشتہار یوں سمیت 11 جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 2230 گرام ہیر وئن، 342 گرام آئس اور3پستول معہ ایمونیشن برآمد کرلیے ۔کارروائیاں تھانہ شالیمار، تھا نہ انڈسٹر یل ایر یا، تھا نہ کھنہ، تھا نہ کرپا، تھانہ ہمک اور تھانہ شہزادٹائون پولیس ٹیموں نے کیں ۔اشتہار یوں اور عدالتی مفروروں کی گرفتار ی کے لئے چلا ئی جانے والی خصوصی مہم کے دوران چاراشتہاریوں کو حراست میں لیا گیا ۔