اسلام آباد، 4اشتہاریوں سمیت 11جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
2230 گرام ہیر وئن، 342 گرام آئس اور3 پستول معہ ایمونیشن برآمد

 اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے چار اشتہار یوں سمیت 11 جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 2230 گرام ہیر وئن، 342 گرام آئس اور3پستول معہ ایمونیشن برآمد کرلیے ۔کارروائیاں تھانہ شالیمار، تھا نہ انڈسٹر یل ایر یا، تھا نہ کھنہ، تھا نہ کرپا، تھانہ ہمک اور تھانہ شہزادٹائون پولیس ٹیموں نے کیں ۔اشتہار یوں اور عدالتی مفروروں کی گرفتار ی کے لئے چلا ئی جانے والی خصوصی مہم کے دوران چاراشتہاریوں کو حراست میں لیا گیا ۔

 

