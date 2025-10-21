صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہارہ کہو3:ڈاکوئوں نے کیش اینڈکیری کے کیشئرسے لاکھوں چھین لیے

  • اسلام آباد
بہارہ کہو3:ڈاکوئوں نے کیش اینڈکیری کے کیشئرسے لاکھوں چھین لیے

کیشئررقم بینک میں جمع کرانے کیلئے باہرنکلا توڈاکوئوں نے روک لیا،مقدمہ درج

بہارہ کہو (نمائندہ دنیا)تھانہ بہارہ کہوکی حدود میں تین نقاب پوش ڈاکو دن دیہاڑے نجی کیش اینڈ کیری کے کیشئرسے لاکھوں روپے چھین کر فرار ہوگئے ،تفصیلات کے مطابق وفاقی دارالحکومت کے نواحی علاقے بہارہ کہو سے چند فرلانگ کے فاصلے پر نجی کیش اینڈ کیری کا کیشئر رقم بینک میں جمع کروانے کیلئے جونہی کیش اینڈ کیری سے نکلا تو 3 نقاب پوش ڈاکوئوں نے پارکنگ میں اسلحہ کی نوک پرروک لیا اور لاکھوں روپے چھین کر فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کر دی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انسداد سموگ کیلئے زیروٹالرنس فوری اور مئوثر اقدامات کا الٹی میٹم

بیوٹیفکیشن پلان:شہر کی خوبصورتی کیلئے مہم تیز

ضلعی انتظامیہ اینٹی سموگ سرگرمیوں کیلئے الرٹ ہو گئی

سکندر آباد:بورڈ میں پوزیشن لینے والے طالب علم کے اعزاز میں تقریب

وہاڑی : چوری کی 12 وارداتیں، شہریوں کا لاکھوں کا نقصان

گگو منڈی ، نوسرباز دکان سے نقدی لے اڑا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس