بہارہ کہو3:ڈاکوئوں نے کیش اینڈکیری کے کیشئرسے لاکھوں چھین لیے
کیشئررقم بینک میں جمع کرانے کیلئے باہرنکلا توڈاکوئوں نے روک لیا،مقدمہ درج
بہارہ کہو (نمائندہ دنیا)تھانہ بہارہ کہوکی حدود میں تین نقاب پوش ڈاکو دن دیہاڑے نجی کیش اینڈ کیری کے کیشئرسے لاکھوں روپے چھین کر فرار ہوگئے ،تفصیلات کے مطابق وفاقی دارالحکومت کے نواحی علاقے بہارہ کہو سے چند فرلانگ کے فاصلے پر نجی کیش اینڈ کیری کا کیشئر رقم بینک میں جمع کروانے کیلئے جونہی کیش اینڈ کیری سے نکلا تو 3 نقاب پوش ڈاکوئوں نے پارکنگ میں اسلحہ کی نوک پرروک لیا اور لاکھوں روپے چھین کر فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کر دی ہے ۔