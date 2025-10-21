صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پارلیمانی سیکرٹری پنجاب ودیگر کیخلاف قتل کا مقدمہ درج

  • اسلام آباد
پارلیمانی سیکرٹری پنجاب ودیگر کیخلاف قتل کا مقدمہ درج

ملزم زمینوں پرقبضہ میں ملوث، فائرنگ میں بھا ئی جاں بحق ہو گیا، مدعی محمد ثقلین

 راولپنڈی ( خبر نگار) تھانہ چونترہ پولیس نے صوبائی پارلیمانی سیکرٹری پنجاب اسمبلی نعیم اعجاز، اس کے بھائی اور بھانجوں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا ۔ تعزیرات پاکستان کی دفعات 302، 324، 148، 149 اور 109 کے تحت یہ مقدمہ مقتول کے بھائی محمد ثقلین کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے ۔سہال کے رہائشی محمد ثقلین نے بتا یا ہم نے 20 روز قبل رکن صوبائی اسمبلی چودھری نعیم اعجاز کے خلاف زمینوں پر قبضے کرنے پر احتجاج کیا تھا ،بعدمیں ایک مشاورتی اجلاس ہوا، جس سے واپسی پر میرا بھائی محمد حسنین، چچا مشتاق اور تجمل اسرار وغیرہ بات چیت کرتے جا رہے تھے کہ وسیم اعجاز ، رومان عمران اور علی عمران وغیرہ نے مسلح حملہ کر دیا ،جس سے بھائی محمد حسنین، چچا مشتاق اور تجمل اسرار شدید زخمی ہو گئے جن میں سے محمد حسنین دم توڑ گیا ، یہ سارا واقعہ ندیم اعجاز اور نعیم اعجاز کی ایما پر پیش آیا ،وجہ عناد یہ ہے کہ نعیم اعجاز وغیرہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ 

 

