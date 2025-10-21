صرف 15 فیصد لوگ اہل امیدوار وں کو ووٹ دیتے ہیں ، ڈاکٹر عبد الرؤف
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) معروف محقق ڈاکٹر عبد الرؤف نے کہا ہے کہ ووٹ قوم کے پاس امانت ہے جسکا حقدار اسکا اہل شخص ہی ہے، غیر اہل شخص کو ووٹ دینا جرم ہے۔
ڈاکٹر عبدالرؤف نے ان خیالات کا اظہار نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ووٹ کے حوالے سے ایک تحقیق کے نتائج شیئر کرتے ہوئے کیا،۔انہوں نے کہا پاکستان میں پچاس فیصد لوگ ووٹ جیسے فرض کو ادا نہیں کرتے جبکہ بقیہ پچاس میں سے پینتیس فیصد غیر اہل اور صرف پندرہ فیصد لوگ ہی اہل لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں ۔