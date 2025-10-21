صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صرف 15 فیصد لوگ اہل امیدوار وں کو ووٹ دیتے ہیں ، ڈاکٹر عبد الرؤف

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) معروف محقق ڈاکٹر عبد الرؤف نے کہا ہے کہ ووٹ قوم کے پاس امانت ہے جسکا حقدار اسکا اہل شخص ہی ہے، غیر اہل شخص کو ووٹ دینا جرم ہے۔

 ڈاکٹر عبدالرؤف نے ان خیالات کا اظہار نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ووٹ کے حوالے سے ایک تحقیق کے نتائج شیئر کرتے ہوئے کیا،۔انہوں نے کہا پاکستان میں پچاس فیصد لوگ ووٹ جیسے فرض کو ادا نہیں کرتے جبکہ بقیہ پچاس میں سے پینتیس فیصد غیر اہل اور صرف پندرہ فیصد لوگ ہی اہل لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں ۔ 

 

