صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرقہ واریت کے خاتمہ کیلئے باہمی عزت و احترام کو مقدم رکھا جا ئے ، ڈاکٹر حسن محی الدین

  • اسلام آباد
فرقہ واریت کے خاتمہ کیلئے باہمی عزت و احترام کو مقدم رکھا جا ئے ، ڈاکٹر حسن محی الدین

اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے )منہاج القرآن انٹرنیشنل کی سپریم کونسل کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے طلبا کے ساتھ ایک فکری نشست سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

نفرتوں، فرقہ واریت کے خاتمہ اور اتحاد امت کیلئے ضروری ہے کہ باہمی عزت و احترام کو ہر حال میں مقدم جانا جائے ۔آج مختلف فقہی امور پر اسلاف کے حوالے دیئے جاتے ہیں، فقہاکا اختلاف خالصتاً علمی بنیادوں اور دلائل کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ان کے اختلاف رائے میں تعصب یا انانیت کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انسداد سموگ کیلئے زیروٹالرنس فوری اور مئوثر اقدامات کا الٹی میٹم

بیوٹیفکیشن پلان:شہر کی خوبصورتی کیلئے مہم تیز

ضلعی انتظامیہ اینٹی سموگ سرگرمیوں کیلئے الرٹ ہو گئی

سکندر آباد:بورڈ میں پوزیشن لینے والے طالب علم کے اعزاز میں تقریب

وہاڑی : چوری کی 12 وارداتیں، شہریوں کا لاکھوں کا نقصان

گگو منڈی ، نوسرباز دکان سے نقدی لے اڑا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس