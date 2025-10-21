فرقہ واریت کے خاتمہ کیلئے باہمی عزت و احترام کو مقدم رکھا جا ئے ، ڈاکٹر حسن محی الدین
اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے )منہاج القرآن انٹرنیشنل کی سپریم کونسل کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے طلبا کے ساتھ ایک فکری نشست سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
نفرتوں، فرقہ واریت کے خاتمہ اور اتحاد امت کیلئے ضروری ہے کہ باہمی عزت و احترام کو ہر حال میں مقدم جانا جائے ۔آج مختلف فقہی امور پر اسلاف کے حوالے دیئے جاتے ہیں، فقہاکا اختلاف خالصتاً علمی بنیادوں اور دلائل کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ان کے اختلاف رائے میں تعصب یا انانیت کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔