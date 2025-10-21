صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مٹر کے کاشتکاروں کو زرخیزمیرازمین کا انتخاب کرنیکی ہدایت

  • اسلام آباد
اگیتی اقسام کیلئے 30 تا 35کلوگرام فی ایکڑ بیج استعمال کریں ،محکمہ زراعت

 راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار)محکمہ زراعت پنجاب کے ترجمان کے مطابق کاشتکار مٹر کی کاشت کے لئے زرخیز میرا زمین کا انتخاب کریں۔ وتر آنے پر 2سے 3دفعہ ہل بمعہ سہاگہ چلا کر زمین کو اچھی طرح نرم اور بھربھرا کرلیں۔ داب کے طریقے سے جڑی بوٹیوں کی تلفی کرتے وقت کھیت کو چند دن تک کھلا چھوڑ دیں۔ مٹر کی اگیتی اقسام کے لئے اچھی روئیدگی والا30سے 35کلوگرام اور پچھیتی اقسام کے لئے 20سے 25کلو گرام فی ایکڑ صحت مند بیج استعمال کریں۔ مٹر کی کاشت کے لئے قطاروں کا درمیانی فاصلہ30سینٹی میٹر اور پودوں کا درمیانی فاصلہ 7تا10سینٹی میٹر رکھیں۔ جڑی بوٹی مار زہر پینڈی میتھلین بحساب 1.5لٹر فی ایکڑ سپرے کریں ۔ 

 

