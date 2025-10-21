صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی یوم شماریات پر ڈی سی آفس سے کچہری چوک تک واک

  • اسلام آباد
اعداد و شمار قوم کی ترقی اور طرزِ حکمرانی کی سمت کا تعین کرتے ہیں، ڈپٹی کمشنر

 راولپنڈی(نیوزرپورٹر)عالمی یومِ شماریات کے موقع پر پاکستان بیورو آف سٹیٹکس ریجنل آفس راولپنڈی کے زیراہتمام ڈی سی آفس سے کچہری چوک تک آگاہی واک کی گئی ۔ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ڈاکٹر حسن وقار چیمہ نے واک کی قیادت کی۔ واک میں اسسٹنٹ کمشنر ہیڈکوارٹرز عائشہ شفقت، ڈویژنل کوآرڈینیٹر محمد وسیم، پی بی ایس کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر نعیم حسین و دیگر نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے کہا اعداد و شمار محض اعداد نہیں بلکہ یہ قوم کی ترقی اور طرزِ حکمرانی کی سمت کا تعین کرتے ہیں، پاکستان بیورو آف سٹیٹکس شفافیت اور اعتماد کے اصولوں کے تحت بہتر ڈیٹا برائے بہتر زندگی کے عالمی تھیم کو فروغ دیتے ہوئے معیاری معلومات کی فراہمی کے لیے اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہے ۔ ڈیٹا پر مبنی فیصلہ سازی ہی اچھی حکمرانی، احتساب اور قومی ترقی کی ضامن ہے ۔

 

