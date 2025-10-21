عالمی یوم شماریات پر ڈی سی آفس سے کچہری چوک تک واک
اعداد و شمار قوم کی ترقی اور طرزِ حکمرانی کی سمت کا تعین کرتے ہیں، ڈپٹی کمشنر
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)عالمی یومِ شماریات کے موقع پر پاکستان بیورو آف سٹیٹکس ریجنل آفس راولپنڈی کے زیراہتمام ڈی سی آفس سے کچہری چوک تک آگاہی واک کی گئی ۔ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ڈاکٹر حسن وقار چیمہ نے واک کی قیادت کی۔ واک میں اسسٹنٹ کمشنر ہیڈکوارٹرز عائشہ شفقت، ڈویژنل کوآرڈینیٹر محمد وسیم، پی بی ایس کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر نعیم حسین و دیگر نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے کہا اعداد و شمار محض اعداد نہیں بلکہ یہ قوم کی ترقی اور طرزِ حکمرانی کی سمت کا تعین کرتے ہیں، پاکستان بیورو آف سٹیٹکس شفافیت اور اعتماد کے اصولوں کے تحت بہتر ڈیٹا برائے بہتر زندگی کے عالمی تھیم کو فروغ دیتے ہوئے معیاری معلومات کی فراہمی کے لیے اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہے ۔ ڈیٹا پر مبنی فیصلہ سازی ہی اچھی حکمرانی، احتساب اور قومی ترقی کی ضامن ہے ۔