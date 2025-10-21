صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
راولپنڈی سٹیڈیم اور اطراف میں خصوصی صفائی آپریشن مکمل

عالمی ایونٹس ہماری پہچان ، شہر کی صفائی یقینی بنا ئی جا رہی ،آر ڈبلیو ایم سی

  راولپنڈی(نیوزرپورٹر) راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے شہر بھر میں صفائی کے غیر معمولی انتظامات اور سموگ کی روک تھام کے لیے جامع حکمتِ عملی پر عملدرآمد شروع کر دیا ۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے مابین ہونے والے ٹیسٹ میچ کے سلسلے میں راولپنڈی سٹیڈیم اور اس کے اطراف خصوصی صفائی آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے ۔ سی ای او رانا ساجد صفدر نے کہا کھیلوں کے عالمی ایونٹس ہماری پہچان ہیں، اس لیے شہر کی صفائی، خوبصورتی اور ماحول دوست اقدامات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی۔انہوں نے کہا کہ کمپنی کے عملے نے ٹیسٹ میچ کے پیشِ نظر شہر کے مرکزی راستوں، پارکنگ ایریاز اور راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کے اطراف خصوصی صفائی آپریشن مکمل کر لیا ہے ۔ 

 

