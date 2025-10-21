راولپنڈی سٹیڈیم اور اطراف میں خصوصی صفائی آپریشن مکمل
عالمی ایونٹس ہماری پہچان ، شہر کی صفائی یقینی بنا ئی جا رہی ،آر ڈبلیو ایم سی
راولپنڈی(نیوزرپورٹر) راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے شہر بھر میں صفائی کے غیر معمولی انتظامات اور سموگ کی روک تھام کے لیے جامع حکمتِ عملی پر عملدرآمد شروع کر دیا ۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے مابین ہونے والے ٹیسٹ میچ کے سلسلے میں راولپنڈی سٹیڈیم اور اس کے اطراف خصوصی صفائی آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے ۔ سی ای او رانا ساجد صفدر نے کہا کھیلوں کے عالمی ایونٹس ہماری پہچان ہیں، اس لیے شہر کی صفائی، خوبصورتی اور ماحول دوست اقدامات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی۔انہوں نے کہا کہ کمپنی کے عملے نے ٹیسٹ میچ کے پیشِ نظر شہر کے مرکزی راستوں، پارکنگ ایریاز اور راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کے اطراف خصوصی صفائی آپریشن مکمل کر لیا ہے ۔