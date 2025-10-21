ڈینٹل ہسپتال کے انتظامی کنٹرول ، بجٹ تنازع پر اجلاس آج طلب
شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اور پمز ہسپتال کے موقف کاجائزہ لیا جائیگاوزارت قومی صحت ڈینٹل ہسپتال کے مالی و انتظامی کنٹرول کے تنازع پر فیصلہ کریگی
اسلام آباد (ایس ایم زمان )وزارت قومی صحت نے شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اور پمز ہسپتال کے مابین ڈینٹل ہسپتال کے انتظامی کنٹرول اور بجٹ کے تنازع پر آج اجلاس طلب کیا ہے ، زیمبو کی سنڈیکیٹ نے تنازع طے ہونے تک ڈینٹل ہسپتال کا بجٹ روک دیا ہے ، ایڈیشنل سیکرٹری وزارت قومی صحت لئیق احمد کی صدارت میں آج اجلاس ہو گا جس میں ڈینٹل ہسپتال کے انتظامی کنٹرول اور بجٹ کے حوالے سے سفارشات کا جائزہ لیا جائے گا، پمز ہسپتال کے مطابق یونیورسٹی کو بجٹ ہائیر ایجوکیشن کمیشن دیتا ہے اس لیے قانون کے تحت ڈینٹل ہسپتال ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے زیر انتظام ہونا چاہئے ، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کا موقف ہے کہ ڈینٹل کالج یونیورسٹی کا حصہ ہے ، پمز ہسپتال اور شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے مابین ڈینٹل کالج و ہسپتال کے مالی و انتظامی کنٹرول کے تنازع پر وزارت قومی صحت فیصلہ کرے گی جس کے بعد ڈینٹل ہسپتال کا انتظام و بجٹ پمز ہسپتال یا یونیورسٹی کو سونپنے کے احکامات دیئے جائیں گے ۔