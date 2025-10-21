صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈینٹل ہسپتال کے انتظامی کنٹرول ، بجٹ تنازع پر اجلاس آج طلب

  • اسلام آباد
ڈینٹل ہسپتال کے انتظامی کنٹرول ، بجٹ تنازع پر اجلاس آج طلب

شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اور پمز ہسپتال کے موقف کاجائزہ لیا جائیگاوزارت قومی صحت ڈینٹل ہسپتال کے مالی و انتظامی کنٹرول کے تنازع پر فیصلہ کریگی

 اسلام آباد (ایس ایم زمان )وزارت قومی صحت نے شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اور پمز ہسپتال کے مابین ڈینٹل ہسپتال کے انتظامی کنٹرول اور بجٹ کے تنازع پر آج اجلاس طلب کیا ہے ، زیمبو کی سنڈیکیٹ نے تنازع طے ہونے تک ڈینٹل ہسپتال کا بجٹ روک دیا ہے ، ایڈیشنل سیکرٹری وزارت قومی صحت لئیق احمد کی صدارت میں آج اجلاس ہو گا جس میں ڈینٹل ہسپتال کے انتظامی کنٹرول اور بجٹ کے حوالے سے سفارشات کا جائزہ لیا جائے گا، پمز ہسپتال کے مطابق یونیورسٹی کو بجٹ ہائیر ایجوکیشن کمیشن دیتا ہے اس لیے قانون کے تحت ڈینٹل ہسپتال ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے زیر انتظام ہونا چاہئے ، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کا موقف ہے کہ ڈینٹل کالج یونیورسٹی کا حصہ ہے ، پمز ہسپتال اور شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے مابین ڈینٹل کالج و ہسپتال کے مالی و انتظامی کنٹرول کے تنازع پر وزارت قومی صحت فیصلہ کرے گی جس کے بعد ڈینٹل ہسپتال کا انتظام و بجٹ پمز ہسپتال یا یونیورسٹی کو سونپنے کے احکامات دیئے جائیں گے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر گاڑیوں پر مکمل پابندی عائد

ڈینگی کیخلاف انسدادی سرگرمیوں کو مؤثر بنایا جائے ،محمد وسیم

عالمی شماریات کے دن کے موقع پر آگاہی واک کا انعقاد

9 ویں پاکستانی صنعتی نمائش میں خدمات سرانجام دینے والوں کے اعزاز میں تقریب

یونیورسٹی آف سرگودھا میں بیرون ملک تعلیم ،سکالرشپس کے موضوع پر سیمینار

گھریلو ملازمہ پرتشدد کا مرکزی ملزم گرفتار ،عدالت پیش

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس