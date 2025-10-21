پیر مہر علی شاہ بارانی یونیورسٹی میں ایگریکلچر کانفرنس کا آغاز
کانفرنس میں امریکا ، کینیڈا ، چین سمیت مختلف ممالک کے ماہرین کی شرکت
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار )پیر مہر علی شاہ بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی میں تین روزہ دوسری بین الاقوامی ایگریکلچر کانفرنس کا آغاز ہوگیا ۔ کانفرنس میں امریکا ، کینیڈا اور چین سمیت مختلف ممالک سے بین الاقوامی ماہرین ، محققین اورطلبہ نے شرکت کی ۔ مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان چیئرمین پنجاب ہائیر ایجوکیشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں ملک میں ڈیجیٹل اور پرسیژن زراعت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے ۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قمر الزمان نے کہا کہ زرعی شعبوں کو جدید طریقے سے زراعت کی ٹیکنالوجی کو اپنا کر منظم کرنا ہوگا۔
زرعی نمائش کا دورہ کرتے ہوئے ڈاکٹر قمر الزمان نے کہا کہ میں تمام محققین، طلبا اور بالخصوص کسانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور جدید زرعی آلات اور مشینری کی اس نمائش سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ فوڈ فیسٹ میں 80 سے زائد طلبا نے کھانوں کے مختلف سٹالز لگائے ، اس کے علاوہ آئی ٹی نمائش، برڈ شو، آرٹ اور کرافٹ کی نمائش اور پوسٹر مقابلہ بھی کانفرنس کا حصہ تھا ۔ آخر میں معزز مہمانوں، حاضرین اور شرکا کو شیلڈز اور سووینئر دئیے گئے ۔