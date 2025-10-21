صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی آزادکشمیر کا اجلاس،ہیلتھ کارڈ بحال کرنیکامطالبہ

  • اسلام آباد
جماعت اسلامی آزادکشمیر کا اجلاس،ہیلتھ کارڈ بحال کرنیکامطالبہ

مہاجرین مقیم پاکستان کی نشستوں پر فری اینڈ فیئر الیکشن کرا ئے جا ئیں خطے کو لوڈشیڈنگ سے مستثنیٰ، نیلم جہلم میگا پراجیکٹ بحال کیاجائے ، قرار داد

 اسلام آباد( خصوصی نامہ نگار )جماعت اسلامی آزاد کشمیرگلگت بلتستان کے اراکین جنرل کونسل کے اجلاس میں آزاد کشمیرمیں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور مہنگائی پر تشویش کااظہار کیا گیا ہے ۔ اجلاس میں پاس ہونے والی قرارداد میں کیا گیا صحت کی معیاری اور مفت سہولیات کی فراہمی کے لیے جامع ہیلتھ پالیسی بنا ئی جا ئے اور ہیلتھ کارڈ بحال کیا جائے ، آزاد خطے کو لوڈشیڈنگ سے مستثنیٰ قرار دیا جائے ، نیلم جہلم میگا پراجیکٹ کو فوری بحال کیاجائے ۔ ایم ایل ایز کے ذریعے فنڈز کے تصرف پر پابندی عائد کی جائے ۔ ایڈہاک تقرریوں کو پبلک سروس کمیشن کو فعال بنا کر مستقل کیاجائے ۔پرچی سسٹم کاخاتمہ کیاجائے ، عد لیہ میں عالم جج کی تقرری فوری عمل میں لائی جائے ۔ آمدہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کی جائے ۔ مہاجرین مقیم پاکستان کی نشستوں پر فری اینڈ فیئر انتخابات کاانعقاد کیاجائے اور جعلی ووٹر ز کو مہاجرین کی ووٹرز فہرستوںسے نکالا جائے اوراصل مہاجرین کے ووٹ درج کیے جائیں۔ اجلا س سے ڈاکٹر محمد مشتاق خا ن ، میاں مقصود احمد ،غلام محمد صفی ،مشتاق ایڈووکیٹ،مولا نا تنویر حیدری و دیگر نے خطاب کیا ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سموگ کی روک تھام کیلئے ہنگامی اقدامات جاری،فائر ورکس پر پابندی لگانے کا فیصلہ

انتظامیہ کا مصنوعی مہنگائی کیخلاف بڑا کریک ڈائون

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی زیر صدارت اینٹی سموگ کمیٹی کا اجلاس

ایف ڈی اے کی ریکوری مہم تیز ،نادہندگان کیخلاف کارروائیاں

پینے کا پانی فراہم کرنے کیلئے پراجیکٹ شروع ہوگیا :بلال یاسین

جھنگ :شماریات کا عالمی دن ،ڈی سی کی زیرقیادت آگاہی واک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس