جماعت اسلامی آزادکشمیر کا اجلاس،ہیلتھ کارڈ بحال کرنیکامطالبہ
مہاجرین مقیم پاکستان کی نشستوں پر فری اینڈ فیئر الیکشن کرا ئے جا ئیں خطے کو لوڈشیڈنگ سے مستثنیٰ، نیلم جہلم میگا پراجیکٹ بحال کیاجائے ، قرار داد
اسلام آباد( خصوصی نامہ نگار )جماعت اسلامی آزاد کشمیرگلگت بلتستان کے اراکین جنرل کونسل کے اجلاس میں آزاد کشمیرمیں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور مہنگائی پر تشویش کااظہار کیا گیا ہے ۔ اجلاس میں پاس ہونے والی قرارداد میں کیا گیا صحت کی معیاری اور مفت سہولیات کی فراہمی کے لیے جامع ہیلتھ پالیسی بنا ئی جا ئے اور ہیلتھ کارڈ بحال کیا جائے ، آزاد خطے کو لوڈشیڈنگ سے مستثنیٰ قرار دیا جائے ، نیلم جہلم میگا پراجیکٹ کو فوری بحال کیاجائے ۔ ایم ایل ایز کے ذریعے فنڈز کے تصرف پر پابندی عائد کی جائے ۔ ایڈہاک تقرریوں کو پبلک سروس کمیشن کو فعال بنا کر مستقل کیاجائے ۔پرچی سسٹم کاخاتمہ کیاجائے ، عد لیہ میں عالم جج کی تقرری فوری عمل میں لائی جائے ۔ آمدہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کی جائے ۔ مہاجرین مقیم پاکستان کی نشستوں پر فری اینڈ فیئر انتخابات کاانعقاد کیاجائے اور جعلی ووٹر ز کو مہاجرین کی ووٹرز فہرستوںسے نکالا جائے اوراصل مہاجرین کے ووٹ درج کیے جائیں۔ اجلا س سے ڈاکٹر محمد مشتاق خا ن ، میاں مقصود احمد ،غلام محمد صفی ،مشتاق ایڈووکیٹ،مولا نا تنویر حیدری و دیگر نے خطاب کیا ۔