راولپنڈی:ڈینگی کے 56مریض ہسپتالوں میں زیر علاج

  • اسلام آباد
ایس او پی کی خلاف ورزی پر 1868مقامات سیل کیے گئے ، ہیلتھ اتھارٹی

 راولپنڈی ( خصوصی نامہ نگار )ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی راولپنڈی اور الائیڈ ڈیپارٹمنٹس کی جانب سے انسداد ڈینگی اقدامات کا سلسلہ ضلع بھر میں جاری ہے ۔ ضلع بھر میں ڈینگی سے متاثرہ 56 مریض ہسپتالوں میں داخل ہیں۔ لاروا کی افزائش کی جانچ پڑتال کے لیے 13سو 62ٹیمیں فیلڈ میں سرگرم ہیں۔ رواں برس ضلع بھر میں ڈینگی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 4ہزار 5سو 72ایف آئی آر درج کی گئیں اور 18سو 68جگہوں کو سر بمہر کیاگیا ۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی راولپنڈی کے حکام کا کہنا ہے کہ انسداد ڈینگی ایس او پیز پر عملدرآمد یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ 

 

