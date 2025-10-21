صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر،ڈپٹی کمشنر راولپنڈی، آر پی او،سی پی او کا دورہ کرکٹ سٹیڈیم

  • اسلام آباد
کمشنر،ڈپٹی کمشنر راولپنڈی، آر پی او،سی پی او کا دورہ کرکٹ سٹیڈیم

ٹریفک انتظامات ،سکیورٹی کا جا ئزہ ،دوران میچ ٹریفک پولیس کی اضافی نفری لگانے کی ہدایت

راولپنڈی( خبرنگار ،نیوزرپورٹر)کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے آر پی او بابر سرفراز الپا کے ہمراہ کرکٹ سٹیڈیم کا دورہ کیا ، انہوں نے ٹیسٹ میچ ، ٹریفک کے انتظامات اور روٹس کی سکیورٹی کا تفصیلی جائزہ لیا۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ، سی پی او، اے سی سٹی، سپورٹس آفیسر و دیگر متعلقہ افسران بھی  موجود تھے ۔کمشنرکو بتایا گیا کہ راولپنڈی شہر کی تمام شاہراہوں پر ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں ہے جبکہ سٹیڈیم روڈ تا اختتام میچ ہر قسم کی ٹریفک کے لئے بند رہے گا۔24اکتوبر تک یہی انتظامات ہوں گے ۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ میچ کے دوران ٹریفک پولیس اپنے متبادل راستوں پر اضافی نفری تعینات رکھے ۔ آر پی او بابر سرفراز الپا،کمشنر راولپنڈی انجینئر عامر خٹک،سی پی او سید خالد ہمدانی اور ڈپٹی کمشنر حسن وقار چیمہ کو ایس ایس پی آپریشنز کاشف ذوالفقار نے سکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی ۔ 

 

