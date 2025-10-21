صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی سلاٹر ہا ؤس پر چھاپہ،1ہزار کلو خراب گوشت ابرآمد

  • اسلام آباد
جعلی سلاٹر ہا ؤس پر چھاپہ،1ہزار کلو خراب گوشت ابرآمد

کارروائی راولپنڈی میں جامعہ مسجد روڈ پر کی گئی ، ایک ملزم گرفتار

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی راولپنڈی نے خفیہ اطلاع ملنے پر جامع مسجد روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی سلاٹر ہاؤس پکڑ لیا جہاں بیمار جانوروں کو ذبح کیا جارہا تھا۔ اس موقع پر 1ہزار کلوخراب گوشت پکڑا گیا اور ایک ملزم کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ ویٹرنری ڈاکٹر نے گوشت کی موقع پر جانچ کرکے اسے انسانی استعمال کے لیے انتہائی مضر قرار دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ صوبے بھر میں غیر قانونی سلاٹر ہاؤسز کیخلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا ،جعلی سلاٹر ہا ؤ س میں وزن بڑھانے کے لیے گوشت کو پانی لگایا جا رہا تھا۔

 

