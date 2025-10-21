صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرانفروشوں سے کوئی رعایت نہ کی جا ئے ،ڈی سی مری

  • اسلام آباد
عوام کو اشیائے ضروریہ کی سرکاری نرخوں پر فراہمی اولین ترجیح ،خطاب

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ڈی سی آفس مری میں اجلاس منعقد ہوا، اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی نے کی۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل مری کامران صغیر، اسسٹنٹ کمشنر مری فیصل احمد سمیت پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے شرکت کی۔ اجلاس میں اشیائے خوردونوش کی سرکاری نرخوں پر فروخت، آٹا کی فراہمی اور روٹی کے ریٹس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈی سی مری نے کہا گرانفروشوں اور ذخیرہ اندوزوں سے کوئی رعایت نہ کی جا ئے ، عوام کو اشیائے ضروریہ کی سرکاری نرخوں پر فراہمی اولین ترجیح ہے ۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا ئے ، کسی کو عوام کو لوٹنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آٹے اور روٹی کی سرکاری نرخوں پر فروخت کی سخت مانیٹرنگ کا سلسلہ جاری رہے گا ۔

 

