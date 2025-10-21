صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنٹرولر امتحانات راولپنڈی بورڈ کے مختلف امتحانی مراکزکے دورے

  • اسلام آباد
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار)کنٹرولر امتحانات تعلیمی بورڈ راولپنڈی تنویر اصغرا عوان نے امتحان نہم فرسٹ اینول 2025ء کے سلسلہ میں۔۔۔

 گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول نمبر 4لیاقت روڈ، گورنمنٹ اسلامیہ ہائیر سیکنڈری سکول نمبر 1مری روڈ کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے سی سی ٹی وی کیمروں کی کارکردگی، امتحانی عملے کی حاضری اور امتحانی ماحول کا جائزہ لیا۔ تنویر اصغرا عوان نے کہا کہ بورڈ کے زیرِ اہتمام جاری امتحانات میں شفافیت، نظم و ضبط اور میرٹ پر مبنی نظام کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ 

 

