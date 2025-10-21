ایٹین کے زیر اہتمام پنک ٹوبر لیڈیز گالف ٹورنامنٹ کا انعقاد
خواتین گالفرزکی بھرپور شرکت ،بریسٹ کینسر کی جلد تشخیص کی اہمیت اجاگرکی گئی
اسلام آباد(نامہ نگار) دی کلب ایٹ ایٹین کے سرسبز میدان گلابی رنگ میں رنگ گئے جب شہر بھر سے خواتین گالفرز پنک ٹوبر لیڈیز گالف ٹورنامنٹ 2025میں شرکت کے لیے جمع ہوئیں۔ اس موقع پر چھاتی کے سرطان کی جلد تشخیص کی اہمیت اور اجتماعی تعاون کے پیغام کو اجاگر کیا گیا۔نمایاں کارکردگی دکھانے والی کھلاڑیوں میں سلزا شاہ نے \'ونر، سٹروک پلے گراس کا اعزاز اپنے نام کیا جبکہ زرمینہ خان رنر اپ اور شازمینہ خان تیسری پوزیشن پر رہیں۔ قسمت کی دیوی ایک بار پھر سلزا شاہ پر مہربان رہی جب انہوں نے لکی ڈرا کا انعام بھی اپنے نام کر لیا۔ ایٹین کی جانب سے پنک ٹوبر لیڈیز گالف ٹورنامنٹ نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ کھیل مثبت سوچ، آگاہی اور کمیونٹی سپورٹ کے فروغ کا بہترین ذریعہ ہیں ۔