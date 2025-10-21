صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹی چوک فلا ئی اوور مقررہ مدت میں مکمل کیاجا ئے ، رندھاوا

  • اسلام آباد
چیئر مین سی ڈی اے کا دورہ ،معیار برقرار،کیمرے ،ایل ای ڈی لائٹس لگانیکی ہدایت

 اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا نے متعلقہ افسران کے ہمراہ ٹی چوک فلائی اوور منصوبے کا دورہ کیا،انہوں نے جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ محمد علی رندھاوا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر ٹی چوک فلائی اوور منصوبے کے تقریباً 49 فیصد تعمیراتی کاموں کو مکمل کرلیا گیا ہے ۔ منصوبہ مقررہ مدت کے اندر مکمل کرلیاجا ئیگا ۔محمد علی رندھاوا نے ہدایت کی مستقبل میں جی ٹی روڈ کی توسیع کو مدنظر رکھتے ہوئے اس منصوبے کی تکمیل کی جامع پلاننگ کی جائے ۔ منصوبے کو اس کی ٹائم لائنز کے مطابق مکمل کیاجا ئے ، ترقیاتی کاموں کے اعلیٰ معیار پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے ۔ کیمرے نصب کئے جائیں، مستقل بنیادوں پر خوبصورت ایل ای ڈی لائٹس، ڈیجیٹل سکرینز نصب اور لینڈ سکیپنگ پلان تیار کیاجائے ۔

 

