مری، 2منشیات فروش گرفتار ساڑھے 3کلو سے زائد چرس برآمد
مری (نمائندہ دنیا) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مری آصف امین اعوان کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری، منشیات فروش فیصل سکنہ کمیٹی دفتر گلی لاہوریاں گجرات کے قبضہ سے 2کلو 200گرام چرس اور غضنفر علی سکنہ نمبل تحصیل و ضلع مری سے 1کلو 440گرام چرس برآمد کرلی۔ کے مقدمات درج کر لیے۔
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مری آصف امین اعوان کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری، منشیات فروش فیصل سکنہ کمیٹی دفتر گلی لاہوریاں گجرات کے قبضہ سے 2کلو 200گرام چرس اور غضنفر علی سکنہ نمبل تحصیل و ضلع مری سے 1کلو 440گرام چرس برآمد کرلی۔ کے مقدمات درج کر لیے۔