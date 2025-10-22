پاکستان انجینئر نگ کونسل، نیشنل پروڈیکٹیوٹی آرگنائزیشن کے زیراہتمام ورکشاپ
اسلام آباد (دنیار پورٹ) پاکستان انجینئرنگ کونسل نے نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن کے اشتراک سے اختراعی صلاحیتوں کے فروغ کے عنوان سے دو روز و تربیتی ورکشاپ بین الاقوامی ماہرین ڈاکٹر ایوا ڈائیڈرکس اور مسٹر کلاوس ڈائیڈرکس کی زیر نگرانی ہوئی۔
شرکا کو آئی ایس او 56000کے عالمی معیار کے تحت انوویشن مینجمنٹ سسٹم کے قیام اور عمل درآمد کے بہترین طریقہ کار سے آگاہ کیا گیا۔ سیشنز میں گورنس، پورٹ فولیو و پائپ لائن مینجمنٹ، آئیڈیاز ورک فلو، میٹرکس ، اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن و انڈسٹری 4.0کے ساتھ انضمام جیسے موضوعات شامل تھے۔