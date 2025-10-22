صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان انجینئر نگ کونسل، نیشنل پروڈیکٹیوٹی آرگنائزیشن کے زیراہتمام ورکشاپ

  • اسلام آباد
پاکستان انجینئر نگ کونسل، نیشنل پروڈیکٹیوٹی آرگنائزیشن کے زیراہتمام ورکشاپ

اسلام آباد (دنیار پورٹ) پاکستان انجینئرنگ کونسل نے نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن کے اشتراک سے اختراعی صلاحیتوں کے فروغ کے عنوان سے دو روز و تربیتی ورکشاپ بین الاقوامی ماہرین ڈاکٹر ایوا ڈائیڈرکس اور مسٹر کلاوس ڈائیڈرکس کی زیر نگرانی ہوئی۔

 شرکا کو آئی ایس او 56000کے عالمی معیار کے تحت انوویشن مینجمنٹ سسٹم کے قیام اور عمل درآمد کے بہترین طریقہ کار سے آگاہ کیا گیا۔ سیشنز میں گورنس، پورٹ فولیو و پائپ لائن مینجمنٹ، آئیڈیاز ورک فلو، میٹرکس ، اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن و انڈسٹری 4.0کے ساتھ انضمام جیسے موضوعات شامل تھے۔ 

