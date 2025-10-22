صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امن و امان کے قیام کو ہر قیمت یقینی بنایا جائے، آئی جی

  • اسلام آباد
امن و امان کے قیام کو ہر قیمت یقینی بنایا جائے، آئی جی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس سید علی ناصر رضوی کی زیرصدارت سنٹرل آفس میں اجلاس ہوا، آئی جی نے امن و امان، سکیورٹی انتظامات، جرائم کے انسداد اور ٹریفک کے نظام کا تفصیلی جائزہ لیا۔

اس موقع پر انہوں نے تمام افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی دارالحکومت میں امن و امان کے قیام کو ہر قیمت یقینی بنایا جائے۔، شہر کے تما م داخلی اور خارجی راستوں پرسخت چیکنگ کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ مشکوک عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے۔ شہر میں موثر گشت کو یقینی بناتے ہوئے جرائم پیشہ عناصر کے انسداد کو یقینی بنائیں، مقدمات میں مطلوب عدالتی مفروران اور اشتہاری مجرمان کی گرفتاریوں کو بھی یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے سی ٹی او اسلام آباد کو شہر میں ٹریفک کی روانی کو قائم رکھنے، رش آورز میں شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے اور ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالنے والے عناصر کے خلاف بھرپور قانونی کارروائیوں کے احکات جاری کئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کامونکے : کسوکی روڈ محلہ رضا آپاد میں جگہ جگہ گندگی نالیاں بند گلیاں جوہڑ بننے لگیں

سیالکوٹ: نالہ ایک پر تجاوزات مسمار اراضی و اگزار

سفید چھڑی کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد

کھیلوں کا مثبت سرگرمیوں کے فروغ میں اہم کردار :فیصل کنڈی

مغلیہ برادری بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے :گورنر

مزدوروں کے حقوق کیلئے اقدامات کئے جا رہے :صوبائی وزیر

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر