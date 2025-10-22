امن و امان کے قیام کو ہر قیمت یقینی بنایا جائے، آئی جی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس سید علی ناصر رضوی کی زیرصدارت سنٹرل آفس میں اجلاس ہوا، آئی جی نے امن و امان، سکیورٹی انتظامات، جرائم کے انسداد اور ٹریفک کے نظام کا تفصیلی جائزہ لیا۔
اس موقع پر انہوں نے تمام افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی دارالحکومت میں امن و امان کے قیام کو ہر قیمت یقینی بنایا جائے۔، شہر کے تما م داخلی اور خارجی راستوں پرسخت چیکنگ کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ مشکوک عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے۔ شہر میں موثر گشت کو یقینی بناتے ہوئے جرائم پیشہ عناصر کے انسداد کو یقینی بنائیں، مقدمات میں مطلوب عدالتی مفروران اور اشتہاری مجرمان کی گرفتاریوں کو بھی یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے سی ٹی او اسلام آباد کو شہر میں ٹریفک کی روانی کو قائم رکھنے، رش آورز میں شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے اور ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالنے والے عناصر کے خلاف بھرپور قانونی کارروائیوں کے احکات جاری کئے۔