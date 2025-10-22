پاکستان کو زیتون کی پیداوار میں خودکفیل بنانا ہوگا، رانا تنویر
پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے زیتون کا شعبہ تیزی سے ترقی کریگا، اولیو سمٹ سے خطاب
اسلام آباد (نامہ نگار) وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ پاکستان کو زیتون کی پیداوار میں خودکفیل بنانا ہوگا، زیتون کا تیل پاکستان کا برآمدی برانڈ بن سکتا ہے، کسانوں کو زیتون کی جدید کاشت کیلئے تربیت دی جائے گی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے زیتون کا شعبہ تیزی سے ترقی کرے گا۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان اولیو سمٹ 2.0سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ زیتون کا شعبہ پاکستان کی معیشت کیلئے ایک نیا سنگِ میل ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے شمالی اور جنوبی خطوں میں زیتون کی کاشت کے وسیع امکانات موجود ہیں اگر اس شعبے پر مربوط حکمتِ عملی کے ساتھ کام کیا جائے تو پاکستان زیتون پیدا کرنے والے صفِ اول کے ممالک میں شامل ہو سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ زیتون کی پیداوار میں خود کفالت حاصل کرنا اب کوئی خواب نہیں رہا، بلکہ حقیقت بننے کے قریب ہے۔ زیتون کا تیل پاکستان کا ایک مضبوط برآمدی برانڈ بن سکتا ہے جو عالمی سطح پر میڈ ان پاکستان کو اعتماد، معیار اور صحت کی علامت بنا دے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ زیتون کی کاشت نہ صرف دیہی معیشت کو مضبوط کرے گی بلکہ کسانوں کی آمدنی میں اضافہ اور زرعی زمینوں کے مؤثر استعمال کو بھی یقینی بنائے گی۔ زیتون کے درخت خشک سالی برداشت کرتے ہیں، اس لیے ان کی کاشت سے پانی کے مؤثر استعمال اور ماحولیاتی تحفظ میں بھی مدد ملے گی۔ محفوظ اور پائیدار خوراک پاکستان کے مستقبل کی ضمانت ہے۔