راولپنڈی (دنیا نیوز) وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا کہ ہمارے زرعی شعبے کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، خوراک کا تحفظ نا گریز ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زرعی شعبہ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، ملک میں بہترین زرعی یونیورسٹیاں موجود ہیں، پاکستان کومعرکہ حق میں عظیم فتح ملی، دس مئی کے بعد ہمارے دشمن کوجارحیت کی جرأت نہیں ہوئی۔ ہم نے اپنی ملکی سرحدوں کی حفاظت کی۔ پاک فضایئہ کے شاہینوں نے معرکہ حق میں تاریخ رقم کی۔