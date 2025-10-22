صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈینگی کے وار جاری، 24گھنٹے میں 25نئے کیس رپورٹ

  • اسلام آباد
ڈینگی کے وار جاری، 24گھنٹے میں 25نئے کیس رپورٹ

دیہی علاقوں سے 14اور شہری علاقوں سے 11مریضوں کی تصدیق ہوئیصوبائی وزیر صحت کی زیر صدارت سی ڈی اے، ڈی سی آفس پنڈی میں اجلاس

اسلام آباد، راولپنڈی (نیوز رپورٹر، خصوصی رپورٹر) وفاقی دارالحکومت میں گزشتہ 24گھنٹہ میں ڈینگی وائرس سے متاثرہ 25نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ ڈی ایچ او آفس کی رپورٹ کے مطابق دیہی علاقوں سے 14اور شہری علاقوں سے 11مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، ڈینگی لاروا کے خاتمے کیلئے 1565رہائشی علاقوں میں سپرے جبکہ 2273مقامات پر فوگنگ کی گئی، ہسپتالوں میں زیرِ علاج مریضوں کی تعداد 59ہے، انسپکشن کے دوران 492مقامات پر لاروا پازیٹیو جبکہ 5پر نیگیٹو نتائج سامنے آئے۔ صوبائی وزیر پنجاب خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت جڑواں شہروں میں ڈینگی کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں چیئرمین سی ڈی اے، ڈپٹی کمشنرز، ڈی جی ہیلتھ سروسز ایم سی آئی، راولپنڈی انتظامیہ سمیت متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ ایگزیکٹوڈائریکٹرپمز، ڈپٹی کمشنر مری سمیت وفاقی وزارت صحت کے افسران بذریعہ زوم اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں صوبائی وزیر صحت کو جڑواں شہروں میں ڈینگی کی موجودہ صورتحال، سرویلنس سرگرمیوں اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ 

