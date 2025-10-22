صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھیلیسیمیا کی روک تھام کیلئے مربوط حکمتِ عملی ضروری، وزیر صحت

  • اسلام آباد
تھیلیسیمیا کی روک تھام کیلئے مربوط حکمتِ عملی ضروری، وزیر صحت

بون میرو ٹرانسپلانٹ کے طریقہ کار کو آسان بنایا جائے، مصطفی کمال کا اجلاس سے خطا ب

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر قومی صحت سید مصطفی کمال کی صدارت میں تھیلیسیمیا کی روک تھام اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کو عوام کیلئے آسان بنانے کیلئے اجلاس ہوا، اجلاس میں وفاقی سیکرٹری صحت سمیت حکام نے شرکت کی۔ ہسپتالوں کے سربراہان سی ای او این آئی ایچ اور پیتھ ویل سینٹر آف ہیماٹولوجی اینڈ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے ماہرین بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں تھیلیسیمیا کی روک تھام، بون میرو ٹرانسپلانٹ کے نظام میں بہتری کیلئے سفارشات پیش کی گئیں، وزیر صحت نے کہا کہ تھیلیسیمیا کی بیماری کی روک تھام کیلئے مربوط حکمتِ عملی تشکیل دی جائے، بون میرو ٹرانسپلانٹ کے طر یقہ کار کو عام شہریوں کیلئے آسان بنانے کیلئے موثر اقدامات کیے جائیں، ملک بھر میں تھیلیسیمیا کی روک تھام کیلئے سکریننگ پروگرامز اور آگاہی مہمات کو تیز کیا جائے، بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹرز میں جدید سہولیات فراہم کرنے اور ڈونر رجسٹری کے قیام کیلئے بھی عملی اقدامات کیے جائیں۔ ادھر وزیر صحت نے گزشتہ روز نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کا دورہ کیا، چیف ایگزیکٹو آفیسر این آئی ایچ نے ڈیٹا سینٹرز کے امور بارے بریفننگ دی۔، مصطفی کمال نے کہا کہ جس کے ذریعے ملک بھر سے موصول ہونے والی صحت سے متعلق شکایات کو مؤثر انداز میں ریکارڈ کیا جاسکے۔ یہ معلومات صوبوں اور اضلاع تک پہنچا کر فوری عملی اقدامات کیے جائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم کی پیداوار بڑھانے کیلئے ضلع و تحصیل سطح پر سپروائزری اور سکروٹنی کمیٹیاں قائم

ماحول دوست پالیسیوں سے چیلنجز کا حل تلاش کرریں،چینی ماہر

آر پی او کی زیر صدارت پولیس ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس

یونیورسٹی آف سرگودھا ،الجیریا کے ریسرچ سینٹر میں مفاہمت کی یاد داشت پر دستخط

جامع مسجد عائشہ الحدیث، مرکز ابراہیم میں تقریب تکمیل قرآن کریم کی تقریب

ڈسٹرکٹ ایمر جنسی رسپا نس کمیٹی برا ئے انسدادِ ڈینگی کا جائزہ اجلاس

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر