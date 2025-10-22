فضائی آلودگی، سموگ، گاڑیوں کے اخراج کی نگرانی کی مہم تیز
50گاڑیوں کی جانچ کے دوران 13گاڑیوں پر جرمانہ، 17کو وارننگ نوٹس جاری
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) پاکستان ماحولیاتی تحفظ ایجنسی (پاک ای پی اے) نے اسلام آباد میں فضائی آلودگی اور سموگ پر قابو پانے کیلئے گاڑیوں کے اخراج کی نگرانی کی مہم کو مزید تیز کر دیا ہے۔ وفاقی وزارتِ ماحولیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی کے ترجمان سلیم شیخ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ مہم موجودہ حکومت کے صاف فضا اور پائیدار ماحولیاتی تحفظ کے عزم کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد گاڑیوں کے اخراج کو قومی ماحولیاتی معیار یعنی نیشنل انوائرونمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز کے مطابق یقینی بنانا اور بڑھتی ہوئی سموگ کے خطرے پر قابو پانا ہے۔ پاک ای پی اے کی ماحولیاتی مانیٹرنگ ٹیم نے آئی سی ٹی پولیس کے تعاون سے جھنگی سیداں، سٹاپ نمبر 26پر بھاری گاڑیوں جیسے 22ویلر ٹریلرز، ٹرکوں اور لوڈرز کا معائنہ کیا۔ کل 50گاڑیوں کی جانچ کے دوران 13گاڑیوں پر جرمانہ، 17کو وارننگ نوٹس جبکہ 20گاڑیاں معیارات کے مطابق پائی گئیں۔ پاک ای پی اے کی ڈائریکٹر محسینہ نے کہا کہ شہریوں کا تعاون اس مہم کی کامیابی کی کنجی ہے۔