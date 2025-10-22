صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آغا خان ٹیچنگ ہسپتال کیلئے تعاون کرینگے،چیئرمین سی ڈی اے

  • اسلام آباد
منصوبہ صحت کے شعبہ میں اہم سنگ میل،لوکیشن سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی راندھاوا نے پریذیڈنٹ آغا خان یونیورسٹی ڈاکٹر سلیمان شہاب الدین، آغا خان بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین ذاکر محمود و دیگر ممبران سے ملاقات کی، چیئرمین سی ڈی اے نے خیرمقدم کیا۔ ملاقات میں اسلام آباد میں آغا خان یونیورسٹی کے تحت ایک جدید ترین ٹیچنگ و ٹرثری کیئر ہسپتال کے قیام کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ پریذیڈنٹ آغا خان یونیورسٹی کی جانب سے اسلام آباد میں اعلیٰ معیار کی میڈیکل ٹیچنگ و بہترین طبی خدمات کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ ملاقات میں اسلام آباد میں آغا خان یونیورسٹی کے ٹیچنگ ہسپتال کے قیام کیلئے پرائم لوکیشن سمیت عوام کیلئے آسان قابل رسائی جگہ مختص کرنے کے حوالے سے مختلف آپشنز پر غور کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیئرمین نے آغا خان یونیورسٹی کے ٹیچنگ ہسپتال کے قیام کے حوالے سے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ آغا خان یونیورسٹی کا یہ منصوبہ اسلام آباد کی صحت و میڈیکل کی تعلیم کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ ادھر چیئرمین نے پارک روڈ پر قائم سی ڈی اے ماڈل نرسری کا دورہ کیا اور سی ڈی اے ماڈل نرسری کے مختلف سیکشنز کا معائنہ کیا۔ نرسری کی اپ گریڈیشن، بحالی اور اسے ’گارڈینیا حب‘ میں تبدیل کرنے کے حوالے سے تعمیراتی کاموں پر تفصیلی بریفننگ دی گئی۔

