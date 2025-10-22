صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف جی ای ہاؤسنگ اتھارٹی، زیڈ کے بی ٹاؤن میں معاہدہ

  • اسلام آباد
ایف جی ای ہاؤسنگ اتھارٹی، زیڈ کے بی ٹاؤن میں معاہدہ

منصوبہ 6,000کنال سے زائد اراضی پر مشتمل،10ہزار لوگوں کو رہائش ملے گی

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی نے زیڈ کے بی ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ ایک اہم مفاہمتی یاد داشت پر دستخط کیے۔ تقریب ایف جی ای ایچ اے کے ہیڈکوارٹرز میں ہوئی، منصوبہ کے تحت ایک بڑے رہائشی ہاؤسنگ پراجیکٹ کی ڈیویلپمنٹ کیلئے ترتیب دیا گیا ہے، جس کا مقصد وفاقی سرکاری ملازمین کو معیاری اور سستے رہائشی پلاٹس فراہم کرنا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں یہ منصوبہ 6,000کنال سے زائد اراضی پر مشتمل ہوگا، جو اسلام آباد ایئرپورٹ اور موٹروے M-14کے قریب واقع ہے۔ اس ہاؤسنگ پراجیکٹ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 10,000رجسٹرڈ ممبران کو رہائش فراہم کی جائے گی۔ تقریب میں ہاؤسنگ اتھارٹی کے افسران، زیڈ کے بی ٹاؤن کے نمائندگان اور مختلف سرکاری اداروں کے عہدیداران نے شرکت کی۔ 

