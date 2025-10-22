ایف جی ای ہاؤسنگ اتھارٹی، زیڈ کے بی ٹاؤن میں معاہدہ
منصوبہ 6,000کنال سے زائد اراضی پر مشتمل،10ہزار لوگوں کو رہائش ملے گی
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی نے زیڈ کے بی ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ ایک اہم مفاہمتی یاد داشت پر دستخط کیے۔ تقریب ایف جی ای ایچ اے کے ہیڈکوارٹرز میں ہوئی، منصوبہ کے تحت ایک بڑے رہائشی ہاؤسنگ پراجیکٹ کی ڈیویلپمنٹ کیلئے ترتیب دیا گیا ہے، جس کا مقصد وفاقی سرکاری ملازمین کو معیاری اور سستے رہائشی پلاٹس فراہم کرنا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں یہ منصوبہ 6,000کنال سے زائد اراضی پر مشتمل ہوگا، جو اسلام آباد ایئرپورٹ اور موٹروے M-14کے قریب واقع ہے۔ اس ہاؤسنگ پراجیکٹ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 10,000رجسٹرڈ ممبران کو رہائش فراہم کی جائے گی۔ تقریب میں ہاؤسنگ اتھارٹی کے افسران، زیڈ کے بی ٹاؤن کے نمائندگان اور مختلف سرکاری اداروں کے عہدیداران نے شرکت کی۔