ڈینٹل ہسپتال کا انتظامی کنٹرول بجٹ تنازع پر بلایا گیا اجلاس موخر
اسلام آباد (ایس ایم زمان) وزارت قومی صحت نے شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اور پمز کے مابین ڈینٹل ہسپتال کے انتظامی کنٹرول اور بجٹ کے تنازع پر بلایا گیا اجلاس موخر ہو گیا ۔
ایڈیشنل سیکرٹری کی مصروفیات کے باعث اجلاس موخر کیا گیا، معاملہ سینیٹ قائمہ کمیٹی صحت تک پہنچ چکا ہے، پمز کے مطابق یونیورسٹی کو بجٹ ہائیر ایجوکیشن کمیشن دیتا ہے اس لیے قانون کے تحت ڈینٹل ہسپتال ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے زیرانتظام ہونا چاہیے لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کا موقف ہے کہ ڈینٹل کالج یونیورسٹی کا حصہ ہے۔، وزارت قومی صحت نے کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا تھا، تاہم تاحال کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی ہے۔